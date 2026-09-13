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Us Open, oggi la finale Shelton-Zverev – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – L’attesa è finita. Oggi, domenica 13 settembre, si gioca la finale degli Us Open tra Ben Shelton e Alexander Zverev. Il tennista americano ha raggiunto il tedesco nell’ultimo atto dello Slam di New York dopo aver eliminato in semifinale Frances Tiafoe, mentre Zverev ha avuto la meglio contro Karen Khachanov. Il match inizierà intorno alle 20. 

Dove vedere la finale Shelton-Zverev? Tutte le partite degli Us Open 2026 sono trasmesse in Italia in diretta tv in chiaro su SuperTennis e in diretta tv via satellite su Sky Sport per gli abbonati. La finale di oggi sarà visibile anche in streaming sulle piattaforme SuperTenniX, NOW Tv e Sky Go. 

Shelton potrebbe vincere oggi il primo Slam della sua carriera, mentre Zverev ha vinto il primo Slam proprio pochi mesi fa al Roland Garros e punta al bis.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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