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Us Open, oggi il sorteggio: orario e dove vederlo in tv

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla27 Agosto 2026
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(Adnkronos) – È il giorno del sorteggio degli Us Open 2026. Oggi, giovedì 27 agosto, i tennisti impegnati nell’ultimo Slam della stagione, che non vedrà al via Jannik Sinner, fermato dall’infortunio al ginocchio, scopriranno il proprio tabellone a New York.  

Tanti gli azzurri impegnati sul cemento americano, da Lorenzo Musetti fino a Flavio Cobolli, con Carlos Alcaraz che tornerà in campo dopo quattro mesi di stop per il problema al polso con l’obiettivo di difendere il titolo conquistato lo scorso anno, quando riuscì a battere proprio Sinner nell’ultimo atto del torneo. 

 

Il sorteggio del tabellone principale degli Us Open 2026 è in programma oggi, giovedì 27 agosto, alle ore 18, ma non si potrà seguire in diretta televisiva né in streaming, mentre gli aggiornamenti saranno disponibili sui profili social ufficiali dello Slam. 

 

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