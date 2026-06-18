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Mondiali, il tifoso dell’Uzbekistan piange e i colombiani lo consolano in tribuna

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Giugno 2026
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(Adnkronos) – I Mondiali 2026 regalano anche grandi momenti di sportività tra le tifoserie. Una delle immagini più emozionanti di Uzbekistan-Colombia, partita del gruppo K giocata nella notte, arriva dalle tribune dello stadio Azteca di Città del Messico. Dopo il gol del vantaggio dei sudamericani, firmato da Daniel Munoz, un bambino uzbeko è scoppiato a piangere. Ripreso dalla regia internazionale, con una coppia della Coppa del Mondo tra le mani, le immagini hanno presto fatto il giro del web e sono diventate virali sui social. E il bello, è che è stato subito consolato da decine di tifosi colombiani seduti accanto a lui.  

 

Diversi sostenitori dei Cafeteros, lo hanno confortato con un abbraccio e hanno poi intonato il coro “Uzbekistan, Uzbekistan!”. Così, in pochi secondi, le sue lacrime si sono presto trasformate in un sorriso, nonostante la sconfitta per 3-1 arrivata a Città del Messico.  

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