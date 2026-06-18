Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Reggio Emilia, investito da camion rifiuti mentre era in bici: morto 11enne

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Giugno 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Tragico incidente oggi a Reggio Emilia, dove un ragazzino di 11 anni è morto investito da un camion dei rifiuti mentre era in bici. L’incidente è avvenuto intorno alle 14 e la dinamica di quanto accaduto è al vaglio della polizia locale. Il minore era stato trasportato d’urgenza in gravi condizioni all’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia ma ogni tentativo di salvarlo è stato inutile. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Giugno 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Sondaggio politico: Fratelli d’Italia al 29%, Pd e M5S in calo

27 Maggio 2026

Lifting, procedure italiane Temporal More e Total Smas cambiano standard

1 Giugno 2026

“Gli Ambulanti di Forte dei Marmi” tornano a Roma  domenica 19 novembre

17 Novembre 2017

Israele-Hamas, verso accordo per ostaggi con formula ‘1 a 3’

21 Novembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno