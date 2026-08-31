US Open, Djokovic e i problemi fisici: vomito e inalatore in campo

(Adnkronos) – Novak Djokovic tra vomito e problemi fisici all’US Open. Il serbo, testa di serie numero 4, ha avuto enormi difficoltà nel match del primo turno perso al quinto set contro l’argentino Mariano Navone. Il 39enne ha dato tutto sul campo dell’Arthur Ashe Stadium nella battaglia durata quasi 5 ore. Le telecamere hanno documentato il suo ‘calvario’ nella prima giornata dello Slam di New York. Djokovic ha dato di stomaco almeno 3 volte nel corso della partita, rimanendo comunque in campo e continuando a giocare.

“Parliamo di un vero combattente. Sta vomitando, è incredibile che riesca ancora a resistere e a soffrire”, il commento di John McEnroe. Nel corso della partita, ad un cambio di campo ha avuto bisogno anche di un inalatore per contrastare evidentemente problemi respiratori.

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