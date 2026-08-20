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US Open 2026, montepremi record di 108 milioni: chi vince guadagna 5,5 milioni

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla20 Agosto 2026
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(Adnkronos) –
Montepremi record all’US Open 2026, l’ultimo Slam stagionale al via il 30 agosto a New York. Il torneo mette in palio complessivamente 108 milioni di dollari, un primato assoluto. Ai vincitori del singolare maschile e femminile andranno 5,5 milioni di dollari a testa. La qualificazione alla finale vale un assegno di 2,8 milioni. Per chi arriva in semifinale, premio da 1,45 milioni.  

Lo spagnolo Carlos Alcaraz, detentore del titolo, ha annunciato la sua presenza nel torneo: il 23enne di Murcia torna in campo dopo 4 mesi di stop per problemi al polso destro. Un anno fa l’iberico ha battuto in finale Jannik Sinner: l’azzurro, numero 1 del mondo, sta lavorando per superare i problemi al ginocchio in vista del finale di stagione. 

 

Primo turno: 140.000 dollari 

Secondo turno: 190.000 dollari 

Terzo turno: 290.000 dollari 

Ottavi: 480.000 dollari 

Quarti: 780.000 dollari  

Semifinale: 1.450.000 dollari 

Finale: 2.800.000 dollari 

Vittoria: 5.500.000 dollari. 

 

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