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Uruguay-Arabia Saudita: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Prima ai Mondiali 2026 per l’Uruguay. Nella notte tra oggi, lunedì 15 giugno, e domani, martedì 16, la Nazionale sudamericana sfida l’Arabia Saudita – in diretta tv e streaming – nella prima giornata del gruppo H, completato da Spagna e Capo Verde, nella rassegna iridata che ha preso il via in Stati Uniti, Messico e Canada. La partita si giocherà al Miami Stadium di Miami. 

 

La sfida tra Uruguay e Arabia Saudita è in programma oggi a mezzanotte. Ecco le probabili formazioni: 

Arabia Saudita (4-4-2): Al-Owasi; Abdulhamid, Al-Amri, Altambakti, Al-Harbi; Al-Shamat, Kanno, Al-Khaibari, Al-Dawsari; Juwayr, Al-Buraikan. Ct. Donis 

Uruguay (4-3-3): Muslera; Valera, Gimenez, R. Araujo, Olivera; Valverde, Ugarte, Bentancur; Canobbio, Nunez, B. Rodriguez. Ct. Bielsa 

 

Uruguay-Arabia Saudita sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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