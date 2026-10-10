Uomo scavalca il recinto e viene sbranato da una tigre allo zoo: tragedia nello Yorkshire

(Adnkronos) – Tragico incidente allo Yorkshire Wildlife Park vicino a Doncaster nel nord dell’Inghilterra. Un uomo è morto dopo essere entrato nel recinto delle tigri. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla polizia del South Yorkshire, giunta sul posto intorno alle 13:35 locali (14.35 italiane), la vittima avrebbe intenzionalmente scavalcato le barriere di protezione che separano i visitatori dai felini. Una volta dentro al recinto, l’uomo è stato immediatamente aggredito dall’animale, riportando lesioni rivelatesi fatali.

L’allarme ha fatto scattare una massiccia operazione di emergenza che ha visto l’intervento di diverse ambulanze, un elicottero sanitario e personale medico specializzato. Nonostante i tentativi di rianimazione, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo sul luogo dell’attacco. La polizia ha provveduto ad assistere i familiari della vittima tramite agenti specializzati, mentre la direzione del parco ha disposto l’immediata evacuazione dei visitatori. Come confermato dalla stampa britannica, lo zoo rimarrà chiuso al pubblico per consentire tutti i rilievi del caso.

Le forze dell’ordine hanno precisato che la tigre è stata messa in sicurezza all’interno del proprio recinto, escludendo qualsiasi ulteriore pericolo per l’incolumità pubblica. In parallelo alle indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto, le autorità e la direzione della struttura hanno rivolto un accorato appello agli utenti affinché non vengano diffusi né condivisi sui social media i filmati dell’aggressione. La dirigenza dello zoo ha ribadito la piena collaborazione con gli investigatori, ricordando che la tutela di visitatori, personale e animali rimane la priorità assoluta del parco.

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