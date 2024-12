Uomini e Donne nuove registrazione, finisce malissimo tra Fabio e Gemma, il cavaliere attacca: “Bugiarda e falsa”

Nel pomeriggio di martedì 3 dicembre 2024, il palcoscenico di Uomini e Donne ha ospitato una nuova serie di registrazioni che hanno scosso le dinamiche del dating show più seguito su Canale 5. Tra ritorni inaspettati e confessioni sorprendenti, la puntata ha riservato colpi di scena che hanno tenuto i fan incollati allo schermo.

La puntata si è aperta con un evento che ha subito catalizzato l’attenzione del pubblico: Gemma Galgani, protagonista indiscussa del trono over da anni, si è trovata a dover gestire una situazione delicata con Fabio Cannone. La loro frequentazione, seguita con interesse dai telespettatori nelle ultime settimane, è giunta a un epilogo amaro. Fabio ha deciso di porre fine alla loro storia attraverso una lettera in cui accusava Gemma di essere “bugiarda e falsa“, motivando la sua decisione con l’accusa verso la dama di cercare solo visibilità.

Non solo Fabio e Gemma, altre sorprese in puntata

Il momento della lettura della lettera è stato uno dei più intensi della puntata. L’intervento ironico di Tina Cipollari, storica opinionista del programma, non è mancato: un ballo improvvisato con Fabio ha tentato di alleggerire l’atmosfera tesa creata dalle parole pesanti rivolte a Gemma.

Ma le sorprese non sono finite qui. Il ritorno in studio di Mario Cusitore ha introdotto nuove trame sentimentali. Conosciuto per le sue precedenti partecipazioni al programma, Mario non si è limitato a conoscere Prasanna Conti ma ha allargato i suoi orizzonti sentimentalmente parlando avvicinandosi anche a Valentina.

Parallelamente alle vicende amorose del parterre over, il trono classico non è stato da meno in termini di emozioni. Martina De Iannon continua il suo percorso alla ricerca dell’amore vero; un bacio appassionato scambiato con Gianmarco Steri durante un’esterna sembrava promettere sviluppi positivi ma invece ha innescato ulteriori tensioni tra i corteggiatori.

Ciro Solimeno appare particolarmente toccato dalla vicinanza tra Martina e Gianmarco; tuttavia riesce comunque ad avere momenti significativi con la tronista dimostrando che nel cuore c’è spazio per colpi di scena fino all’ultimo momento. Le dinamiche interpersonali si complicano ulteriormente quando Diego Tavani esprime il desiderio di conoscere altre donne mettendo in crisi Sabrina mentre lui stesso vive momenti intimi ma confusi con Claudia D’Agostino.