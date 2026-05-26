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Uomini e Donne, nasce una nuova coppia: Ciro ha scelto Elisa

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Maggio 2026
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(Adnkronos) –
Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi sono la nuova coppia di Uomini e Donne. Oggi, lunedì 26 maggio, è andata in onda la scelta del tronista, che ha confessato i suoi sentimenti per Elisa, preferendola a Martina Calabrò.  

La prima a entrare in studio è stata proprio la corteggiatrice Martina. Dopo averle comunicato la sua decisione, è arrivato il momento di Elisa. Queste le parole di Ciro: “Ti ho sempre detto che hai degli occhi bellissimi, però quando guardi me con quegli occhi sei ancora più bella. Io ti dico che non so se saremo complicati, se litigheremo, se la distanza ci allontanerà, se riusciremo a mettere da parte l’orgoglio. L’unica cosa che so è che non riesco più a fingere quando mi guardi negli occhi perché provo dei sentimenti nei tuoi confronti e quindi oggi, guardandoti negli occhi, ti voglio dire che la mia scelta sei tu”.  

Silenziosa la risposta di Elisa, che si è alzata per abbracciarlo. Poi il bacio, sotto una pioggia di petali di rose.  

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