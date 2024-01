Femminicidio Angela Scuto, dopo 12 anni ergastolo all’ex compagno della madre

(Adnkronos) – Ergastolo per Rosario Palermo. La terza Corte d'assise di Catania, presieduta da Sebastiano Migmeni, ha condannato il 63enne per l'omicidio e l'occultamento del cadavere di Agata Scuto, la 22enne figlia, della sua compagna di allora, che scomparve il 4 giugno del 2012 da Acireale nel catanese. Secondo l'accusa, il delitto sarebbe stato commesso per evitare che si scoprisse che la giovane, con la quale Palermo avrebbe avuto una relazione segreta, era rimasta incinta. La sentenza accoglie integralmente le richieste del Pm Francesco Puleio. La Corte ha disposto anche l'isolamento diurno per un anno e il risarcimento alle parti civili da quantificare in separata sede. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

