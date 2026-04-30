Università, Tor Vergata seconda in Italia in Neuroscienze, Matematica e Biologia molecolare

(Adnkronos) – “L’università di Roma Tor Vergata, dopo i lusinghieri risultati nel QS rankings e Shanghai Global Ranking, continua a ricevere conferme della eccellenza nell’insegnamento nelle proprie aule. Di questi giorni è la notizia che secondo la classifica redatta ogni anno dalla piattaforma Research.com, siamo secondi a livello nazionale in Neuroscience e Mathematics e Molecular Biology”. Così l’ateno in una nota. “Nella classifica 2025/2026 il team di Neuroscience risulta 76esimo al mondo, potendo contare di 24 scienziati, 6418 pubblicazioni e un D-Index totale pari a 1506 – si legge – Matematica (78esimo al mondo) è rappresentata da 11 scienziati, ha ricevuto questo riconoscimento grazie a un contributo di 2060 pubblicazioni e un D-Index totale di 410. Molecular Biology (96esimi al mondo) ha visto il team di 5 scienziati impegnati in 1531 pubblicazioni con un D-Index pari a 402”.

“Tre aree diverse, un dato comune: la qualità della ricerca. Neuroscienze, Matematica e Biologia molecolare raccontano gruppi di lavoro capaci di produrre pubblicazioni su temi innovativi ampiamente citati nella letteratura scientifica internazionale e incisivi nello sviluppo delle discipline – commenta Nathan Levialdi Ghiron, rettore dell’università degli studi di Roma Tor Vergata – È un lavoro che cresce nel tempo e che si misura nella solidità dei gruppi, nella loro apertura internazionale e nella presenza costante nei contesti più competitivi della ricerca”.

Tuttavia, “gli ottimi risultati complessivi di ateneo non si fermano qui – fanno sapere da Tor Vergata – con altre realtà rientrate ai primi dieci posti a livello nazionale. Difatti social sciences and humanities (344esimi al mondo) è al quinto posto in Italia. Per la sezione di Physics, Roma Tor Vergata si piazza al sesto posto a livello nazionale (130esimi al mondo), siamo poi al settimo posto nel nostro Paese in Electronics and Electrical Engineering (158esimi al mondo). Da sottolineare anche l’undicesimo posto in Italia per Biology and Biochemistry. A livello nazionale, l’università di Roma Tor Vergata è al dodicesimo posto (301esimo al mondo) su 85 atenei classificati, con 44.181 pubblicazioni un D-Index totale di 8.688”. Per quanto riguarda “singole eccellenze nell’insegnamento, tra gli altri da sottolineare il ranking di Andrea Appolloni, docente di Economia e gestione delle imprese al dipartimento di Management e diritto che risulta tra i primi 50 migliori studiosi (“best scholars”) in Italia nell’area Economico-gestionale (inclusi gli ingegneri gestionali) e anche nei primi 25 nell’area Management (esclusi gli ingegneri gestionali)” conclude la nota.

—

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)