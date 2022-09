Si è tenuta martedì 6 settembre 2022 a Roma, presso la Sala Caduti di Nassirya nella sede del Senato della Repubblica, la conferenza stampa di presentazione della Staffetta per la Speranza “Facciamo correre i Campioni” organizzata da Fondazione Città della Speranza e patrocinata dall’Arma dei Carabinieri.

La staffetta “Facciamo correre i Campioni” mira a supportare la ricerca oncologica pediatrica, tema centrale per la Fondazione Città della Speranza che si occupa di promuovere la ricerca scientifica contro le malattie oncologiche. La staffetta solidale dedicata al Prof. Luigi Zanesco, Professore Emerito di Pediatria, fondatore dell’Oncoematologia Pediatrica di Padova e che vedrà gli atleti dell’Arma dei Carabinieri scortare provette simboliche attraverso tutta Italia, lungo il percorso che i campioni di sangue compiono quotidianamente, per raggiungere la Torre della Ricerca di Città della Speranza e la Clinica Oncoematologica Pediatrica di Padova.

Alla conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa sono intervenuti la senatrice Daniela Sbrollini il Tenente Colonnello Andrea Domenici – Comandante Radiomobile Comando Provinciale Torino, Franco Masello Fondatore e Presidente onorario di Città della Speranza, la Prof.ssa Alessandra Biffi – Professore Ordinario dell’Università degli Studi di Padova e Direttore della Clinica di Oncoematologia Pediatrica dell’Azienda Ospedale Università di Padova e la Dr.ssa Stefania Fochesato, responsabile fundraising di Città della Speranza.

Nell’introdurre l’evento, la senatrice Daniela Sbrollini, Responsabile Nazionale Dipartimento Sport e per Italia Viva ha sottolineato il valore non solo simbolico dell’iniziativa, che grazie al supporto dell’Arma dei Carabinieri “vede coniugare beneficienza, ricerca scientifica e sport, e tutti gli anni è una manifestazione capace di raccogliere fondi per finanziare i borse di studio per i ricercatori di IRP di Città della Speranza”

“Questa Staffetta è una manifestazione che mi emoziona ad ogni nuova edizione” dichiara Franco Masello – fondatore di Città della Speranza “ma quest’anno in modo particolare ho voluto partecipare alla presentazione perché ricorrono i 10 anni dalla fondazione di IRP e della Torre della Speranza luogo in cui i nostri ricercatori tutti i giorni si impegnano con la stessa logica della staffetta nella lotta contro le malattie oncologiche pediatriche”.

“Il tema scelto che simboleggia quest’anno la Staffetta per la Speranza dichiara Alessandra Biffi – Direttore della Clinica di Oncoematologia Pediatrica dell’Azienda Ospedale Università di Padova – è direttamente collegato all’attività che quotidianamente facciamo a Padova e per cui siamo diventati un centro di eccellenza a livello internazionale ovvero il monitoraggio e gli screening tumorali in ambito pediatrico. Tutti i giorni riceviamo provette dagli Ospedali e i presidi sanitari di tutta Italia per effettuare analisi e screening e siamo in grado di mappare con continuità l’impatto sociale oltre che quello prettamente sanitario delle patologie tumorali, per cui riteniamo sia importante fare continua opera di divulgazione e prevenzione su tutto il territorio nazionale. La ricerca è stata la chiave che ha portato negli anni i tassi di guarigione ad una media dell’85 per cento in campo oncoematologico e addirittura al 95 per cento di alcune leucemie, per cui ci sono segni tangibili dei risultati ottenuti ma proprio perché stiamo parlando di età pediatrica dobbiamo monitorare e analizzare ogni nuova possibile insorgenza per essere efficaci nelle cure”.

La staffetta avrà il via dal Lungomare Giardini Naxos di Taormina, il prossimo 12 settembre e toccherà 8 diverse regioni Italiane fino a giungere il 17 settembre Padova, dove saranno consegnate le provette simboliche che hanno attraversato l’Italia. Il percorso sarà affrontato dagli atleti, alcuni dei quali campioni nazionali dell’Arma dei Carabinieri che rappresentano il nostro Paese nelle diverse discipline a livello sportivo e desiderosi di supportare la ricerca.

Le tappe della staffetta saranno le seguenti:

Lunedì 12 settembre partenza maratona percorso Taormina Giardini Naxos – Porto di Messina. Attraversamento a nuovo dello Stretto di Messina con la partecipazione di Silvia Ciccarella del Centro Sportivo Carabinieri campionessa italiana assoluta nella 25 km. Partenza seconda tappa della maratona percorso Villa San Giovanni – Scilla

Martedì 13 settembre: maratona percorso Tropea – Cosenza

Mercoledì 14 settembre: tappa ciclistica Matera Napoli

Giovedì 15 settembre: conferenza a Roma presso il Salone d’Onore del Coni, alla presenza del presidente Giovanni Malagò. Partenza percorso ciclistico Roma – Ancona

Venerdì 16 settembre: maratona percorso Riccione- Bologna

Sabato 17 settembre: maratona percorso Ferrara – Padova.

Fondazione Città della Speranza ringrazia i sostenitori che hanno permesso la realizzazione della Staffetta: Anthea Broker Assicurazioni, Trevibenne, Macinazione Lendinara, Sanpaolo Invest, Xacus Camice, Alessandro Bregolato, Falomo Materassi, Unicomm Marcello Cestaro, Frattin Auto, Frnco Lanzarin, Consorzio Prosecco, Fabio Fontana – Tao Patch, Pregis Ristorazione, Flavio Destro Fideuram, Tuo Team, Sella Farmaceutica, Eismann, Ortoromi Società Cooperativa Agricola, Fitt Spa.

Mi piace: Mi piace Caricamento...