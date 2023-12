Una speciale edicola a Milano per scoprire la nuova PEUGEOT E-208

(Adnkronos) – L’edicola Civic Brera di C.so Garibaldi 83 a Milano, fino al 24 Dicembre, è la base per scoprire la nuova PEUGEOT E-208 e conoscerne le caratteristiche innovative. Esternamente la griglia presenta un motivo in tinta con la carrozzeria che si fonde con il paraurti mentre la nuova PEUGEOT E-208 firma in maniera agressiva i fanali posteriori del marchio, composti da tre artigli rossi. Ora l'ampio schermo touch centrale da 10 pollici è di serie su tutte le nuove PEUGEOT 208 e questa ultima soluzione chiaramente facilita il controllo dei nuovissimi sistemi di infotainment PEUGEOT i-Connect e PEUGEOT i-Connect Advanced.



La nuova PEUGEOT E-208 offre un motore elettrico da 115 kW/156 CV, combinato con una batteria da 51 kWh, che garantisce un'autonomia di 410 km (ciclo combinato WLTP). Chi invece è ancora dubbioso su un utilizzo full elettric la nuova PEUGEOT 208 offre due nuovi propulsori 48V HYBRID di PEUGEOT, composti da un motore a benzina PureTech di ultima generazione da 100 CV e 136 CV, abbinato al cambio elettrificato a 6 marce e-DCS6 a doppia frizione che include un motore elettrico. Infine per le versioni solo. abenzina Peugeot offre due versioni: – PureTech 75: motore 1.2 benzina a 3 cilindri da 75 CV – PureTech 100: motore 1.2 benzina a 3 cilindri da 100 CV —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)