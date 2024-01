Una nuova alleanza per lo sviluppo delle competenze ESG

(Adnkronos) –

Federmanager ed Eni hanno firmato un protocollo d'intesa mirato a promuovere percorsi formativi e di certificazione per potenziare le competenze ESG dei manager in diverse tipologie di imprese. Questo accordo si allinea agli obiettivi di Open-es, un'alleanza sistemica che supporta le aziende con strumenti concreti per migliorare le performance di sostenibilità, con un focus particolare sulle PMI. L'obiettivo principale di questa collaborazione è definire e implementare soluzioni formative mirate, in considerazione del ruolo cruciale svolto dalle competenze dei manager per il successo dei piani di transizione delle imprese verso la sostenibilità. Questo sforzo mira a creare percorsi formativi efficaci adatti a diverse industrie. L'alleanza Open-es, che coinvolge il mondo industriale, finanziario ed istituzionale, si impegna a supportare le aziende e le filiere attraverso strumenti e soluzioni concrete, con una particolare attenzione alle PMI, per monitorare e migliorare le performance di sostenibilità. Il ruolo chiave giocato dalle competenze e dalla sensibilità della classe manageriale nel processo di transizione delle imprese verso la sostenibilità è al centro di questa iniziativa. Federmanager e Open-es intendono, attraverso questa collaborazione, definire ed implementare soluzioni formative mirate alle competenze necessarie nei diversi settori. La piattaforma Open-es, con la partecipazione attiva delle oltre 15.000 imprese della community, sarà utilizzata per focalizzare i percorsi formativi sulle specifiche esigenze delle diverse filiere e monitorarne nel tempo l'efficacia. I manager avranno l'opportunità di accedere a una formazione mirata realizzata da Federmanager con il supporto di ESGR Società Benefit, Deloitte Climate & Sustainability Società Benefit e Federmanager Academy. La certificazione delle competenze acquisite sarà possibile attraverso il programma BeManager di Federmanager, con la certificazione di Rina. Stefano Cuzzilla, presidente di Federmanager, sottolinea l'impegno dell'organizzazione nel mettere a disposizione competenze ed esperienze per favorire l'innovazione, la crescita e il rilancio valoriale ed economico del Paese. La collaborazione con Open-es rappresenta un passo significativo verso la diffusione del valore della formazione e della certificazione delle competenze ESG dei manager. L'iniziativa mira a unire le forze tra le principali realtà del settore industriale, finanziario ed istituzionale, creando un framework nazionale in linea con lo spirito sistemico dell'alleanza Open-es. L'obiettivo è supportare le imprese e i manager in percorsi coordinati ed efficaci a sostegno della sostenibilità e competitività dell'intero sistema imprenditoriale. Costantino Chessa, head of procurement di Eni, sottolinea l'importanza delle competenze tecniche e personali per i manager nel contesto della transizione sostenibile. L'alleanza Open-es, secondo Chessa, crea un ecosistema virtuoso coinvolgendo imprese di diverse dimensioni per favorire una consapevolezza diffusa sullo sviluppo sostenibile come elemento chiave di competitività lungo le catene del valore. L'ingresso di Federmanager in questa alleanza rappresenta un passaggio fondamentale per supportare le imprese e i relativi manager nel raggiungimento degli obiettivi comuni a tutte le filiere. La collaborazione tra queste importanti realtà promette di generare sinergie e opportunità per l'intero sistema imprenditoriale nel contesto della sostenibilità e della competitività a lungo termine. —sostenibilita/csrwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...