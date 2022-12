Un Marocco da impazzire e la Francia volano in semifinale.

Con Marocco-Portogallo e Inghilterra-Francia si sono conclusi i quarti di finale del campionato del mondo in Qatar. Dopo Argentina e Croazia, anche il Marocco che ha battuto il Portogallo è arrivato sorprendentemente in semifinale. Nell’altra partita tra Inghilterra e Francia, la spuntano i transalpini per 1-2.

MAROCCO-PORTOGALLO 1-0

INCREDIBILE MAROCCO !!! Gli africani compiono un altro miracolo e dopo la Spagna eliminano anche il Portogallo. Partita meravigliosa con due squadre veloci e che hanno combattuto a viso aperto per tutta la gara. Ma a impressionare è stato soprattutto il Marocco che si porta in vantaggio al 42mo con Youssef En-Nesyri che raccoglie un cross di Attiat-Allah ma che il portiere del Portogallo calcola malissimo e il giocatore marocchino lo devia in porta con una splendida elevazione. Il Marocco è una realtà splendida che adesso è tra le prime quattro squadre del mondo e si godrà meritatamente il sogno di accedere alla finalissima ed è anche la prima volta nella storia del calcio che una squadra africana arriva così lontano in un campionato mondiale.

INGHILTERRA-FRANCIA 1-2

Altro quarto di finale, ma questa volta di lusso tra Inghilterra e Francia per stabilire chi dovrà vedersela in semifinale contro il Marocco. Al 17mo è subito la Francia a sbloccare il risultato con un gol bellissimo di Tchouameni che con un tiro fortissimo da 25 metri e praticamente da fermo, fulmina Pickford nell’angolino alla sua destra.

Al 54mo però la pareggia Kane su calcio di rigore per un fallo ingenuo di Tchouameni. Con una perfetta esecuzione di destro Kane spiazza Lloris che va a sinistra ma il pallone violento di infila alla sua destra.

AL 78mo è il sempreverde Giroud a raddoppiare per i transalpini con una girata di testa in area che si giova anche di una leggera deviazione di Sterling e la palla si infila in fondo al sacco mettendo di nuovo ko Pickford.

All’80mo l’Inghilterra ha la possibilità di pareggiare ancora per la concessione di un altro penalty decretato per un a netta spinta in area di Hernandez su Mount ma questa volta Kane sbaglia clamorosamente l’occasione calciando il pallone altissimo sulla traversa di Lloris.

Nella disperazione, l’Inghilterra continua ad attaccare incessantemente cercando ancora il pareggio ma senza nulla di fatto fino al fischio finale. Francia in semifinale

Mi piace: Mi piace Caricamento...