Il libro riguarda la storia di un giovane artigliere Luigi Giansanti di Rocca di Papa che durante la Seconda Guerra Mondiale ha lasciato sul fronte greco-albanese i suoi vent’anni non ancora compiuti. Il lavoro di ricerca compiuto dall’autrice Rita Gatta parte dalle lettere scritte dal soldato e conservate in uno scrigno di legno, continua con testimonianze, immagini e ricerca su fonti storiche… Luigino tornerà a vivere attraverso le sue parole scritte, raccontando avventure e facendoci emozionare con le sue nostalgie, esperienze e la grande voglia di tornare ad abbracciare la sua famiglia.

L’appuntamento è per oggi, sabato 10 dicembre, alle ore 17.00 a Bibliopop, la biblioteca popolare “Giselda Rosati” di S. Maria delle Mole, nella ex chiesetta di via U. Bassi, angolo via G. Mameli.

L’opera “Cara mamma, caro papà. Lettere dall’Albania nel 1940” per le edizioni Controluce, vedrà l’autrice, Rita Gatta, commentata con le musiche di Paolo Valbonesi e i dialoghi con Anna Appolloni.

“E’ una ulteriore occasione – ha commentato il Presidente di Bibliopop, Sergio Santinelli – per mantenere il legame doppio, con gli autori, come nel caso di Rita Gatta che già abbiamo ospitato in altre differenti occasioni; e con i cittadini che vorremmo sempre più protagonisti della diffusione culturale, a cominciare da quella libraria, di cui ci sentiamo portatori. Per questo vi aspettiamo numerosi e partecipi”.

