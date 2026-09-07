“Un Goal per la Vita”, Ninetto Davoli in campo a Velletri. Svelati i convocati della Nazionale Attori, in panchina mister Giancarlo Oddo

Cresce l’attesa per “Un Goal per la Vita – La solidarietà scende in campo”, l’evento benefico in programma sabato 12 settembre, alle ore 17, allo Stadio Comunale “Giovanni Scavo” di Velletri. A pochi giorni dal fischio d’inizio arriva anche la lista dei convocati della Nazionale Italiana Calcio Attori, che scenderà in campo contro la rappresentativa della Città di Velletri composta da esponenti dell’Amministrazione comunale e vecchie glorie del calcio locale.

Un appuntamento che vedrà tra i protagonisti un autentico simbolo del cinema italiano come Ninetto Davoli, insieme a numerosi volti del cinema, della televisione, dello spettacolo e dello sport. A guidare la squadra dalla panchina sarà mister Giancarlo Oddo.

Salvo imprevisti dell’ultima ora legati agli impegni professionali degli artisti, sono stati convocati: Ninetto Davoli, Daniele Perrone, Giorgio Cantarini, Davide Di Michele, Fabrizio Romondini, Francesco Giuffrida, Luca Varone, Lele Propizio, Seydou Sarr, Vittorio Magazzu’, Lorenzo Guidi, Francesco Ferrante, Mario Ermito, Diego Tavani, Valentino Campitelli, Maurizio Matteo Merli, Domenico Fortunato, Luca Capuano, Emilio Franchini, Stefano Oradei, Andrea Arru e Angelo Costabile. Allenatore Giancarlo Oddo.

Una formazione che testimonia la grande partecipazione raccolta attorno a un evento nel quale, però, il risultato più importante non sarà quello indicato dal tabellone dello stadio.

“Un Goal per la Vita” nasce infatti con un obiettivo preciso: raccogliere fondi a favore del Reparto di Oncologia Pediatrica dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. L’intero ricavato della manifestazione sarà destinato a sostenere una realtà che ogni giorno si prende cura dei piccoli pazienti oncologici e delle loro famiglie.

A pochi giorni dall’evento arriva anche l’appello di Faliero Comandini, consigliere comunale di Velletri e tra i promotori dell’iniziativa: “Adesso serve Velletri. Abbiamo lavorato per costruire una giornata capace di unire sport, spettacolo e soprattutto solidarietà, ma il successo più importante sarà vedere il Giovanni Scavo pieno di persone. Il 12 settembre dobbiamo riempire lo stadio, perché ogni biglietto acquistato rappresenterà un aiuto concreto per i bambini e per le loro famiglie. Questa è una partita che Velletri può e deve vincere tutta insieme”.

Comandini sottolinea anche il valore della risposta arrivata dal mondo dello spettacolo e dello sport: “La disponibilità di tanti attori, artisti, personaggi dello spettacolo e dello sport ci rende orgogliosi e dimostra quanto sia forte il messaggio di questa iniziativa. Ringrazio tutti coloro che hanno accettato di esserci e quanti stanno lavorando dietro le quinte. Ora, però, chiediamo l’ultimo grande sforzo alla nostra città: venire allo stadio e trasformare una giornata di festa in un grande gesto di solidarietà”.

Sport, spettacolo e solidarietà si incontreranno così sul terreno del “Giovanni Scavo” per una giornata che vuole coinvolgere non soltanto gli appassionati di calcio, ma l’intera comunità veliterna e il territorio dei Castelli Romani.

Il calcio, per una volta, sarà soltanto lo strumento. La partita più importante si giocherà tutti insieme, sugli spalti e in campo, per i bambini e per le loro famiglie.

Appuntamento sabato 12 settembre, alle ore 17, allo Stadio Comunale “Giovanni Scavo” di Velletri.