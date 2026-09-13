Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Ultimate Championship, tocca a Tamberi: gli azzurri in gara oggi nel ‘Mondiale dei Mondiali’ e dove vederli

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – L’atletica si gode il gran finale del 2026. Oggi, domenica 13 settembre, si conclude a Budapest l’Ultimate Championship, prima edizione del ‘Mondiale dei Mondiali’ di atletica. Una vera novità, gran galà della stagione per decretare i campionissimi del 2026 nelle rispettive discipline. Attenzione agli azzurri, a cominciare dal campione olimpico di salto in alto a Tokyo Gianmarco Tamberi, che tornerà a competere dopo gli ori vinti agli Europei di Birmingham e ai Giochi del Mediterraneo. Ecco gli atleti italiani in gara oggi, gli orari e dove vederli in tv e streaming. 

Ecco il programma delle gare di oggi, domenica 13 settembre, all’Ultimate Championship:  

18:08 – 400hs femminili – ev. Folorunso 

18:13 – giavellotto maschile 

18:18 – 200 metri maschili (semifinale) 

18:36 – 400hs maschili 

18:44 – 200 metri femminili (semifinale) 

19:04 – salto in alto maschile – Tamberi 

19:10 – 5000 metri femminili 

19:34 – salto triplo femminile – Derkach 

19:41 – 800 metri maschili – ev. Pernici 

19:53 – 4×400 mista – Italia 

20:12 – 1500 metri maschili 

20:38 -200 metri maschili 

20:49 – 200 metri femminili 

L’Ultimate Championship è una sorta di ‘super finale’ della stagione di atletica, a cui partecipano atleti invitati sulla base dei risultati ottenuti, che si affronteranno nelle varie discipline per decretare i campioni assoluti della stagione. In Italia, le gare di oggi saranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai (in chiaro) e sui canali Sky Sport (per gli abbonati), oltre che in streaming sulle piattaforme Rai Play, Sky Go e NOW. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Settembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

vescovo Vangheluwe

Vaticano apre a conservazione ceneri, il canonista: “Norma va incontro agli affetti”

13 Dicembre 2023

Berlusconi e Dell’Utri, archiviate le accuse per le stragi di mafia del 1993: “Nessuna prova”

5 Giugno 2026

Ultimo, al concerto di Tor Vergata spunta… l’ex fidanzata (a cui ha dedicato 22 settembre)

6 Luglio 2026

Quando l’orchestra suona ‘note di prevenzione’, al via campagna Ats Milano per sicurezza sul lavoro

10 Aprile 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno