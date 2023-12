Ue, Tajani all’Adnkronos: “Nessun veto su Lega, non mi convince alleanza con Afd e Le Pen”

(Adnkronos) – "Non poniamo veti a nessuno. Noi siamo per l'unità del centrodestra. Forza Italia è parte del Ppe e Giorgia Meloni è presidente dei Conservatori. Se vogliamo sconfiggere la sinistra dobbiamo unire popolari, conservatori e liberali". Ad affermarlo è il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ospite del forum dell'Adnkronos, sulla questione dell'unità del centrodestra a livello europeo. "Sono favorevole a che la Lega e Matteo Salvini siano parte di questa coalizione di governo del Parlamento europeo – dice Tajani – Nessun veto sulla Lega, non ho mai detto una parola che potesse andare in questa direzione. Non mi convince però un'alleanza con Afd e con Le Pen perché hanno dei valori che non sono coincidenti con i miei. La Lega è una cosa ben diversa. Unità centrodestra italiano a Bruxelles e Strasburgo sì, con Lega e Afd no". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

