Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Udinese, colpo a sorpresa: in difesa arriva Alaba

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla23 Settembre 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
David Alaba arriva in Serie A. Il difensore austriaco, svincolato dopo la fine del suo contratto con il Real Madrid, avrebbe trovato l’accordo per trasferirsi all’Udinese. Come riportato da Fabrizio Romano infatti, il club friulano avrebbe intensificato i contatti nelle ultime ore con l’entourage del giocatore, arrivando a un primo accordo verbale. 

La definizione dell’accordo è previsto a breve, con il calciatore che potrà quindi volare in Italia per sottoporsi alle visite mediche prima di firmare il contratto con i bianconeri e mettersi a disposizione di Runjaic. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla23 Settembre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Washington Post, Trump valuta raid contro gruppo jihadista legato ad al-Qaeda in Mali

23 Luglio 2026

A Pechino una mostra sull’aerospazio del futuro con il Progetto Nantianmen

13 Aprile 2026

Incidente in galleria a Urbino, 4 morti in scontro tra bus e ambulanza

27 Dicembre 2023

Maltempo, grandinata record a Roma e provincia

22 Ottobre 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno