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Ucraina, Tremonti: “Draghi o Merkel negoziatori? Non hanno legittimazione politica”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla20 Maggio 2026
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(Adnkronos) – “Secondo me non piacciono agli altri e quindi non ci saranno”. Così Giulio Tremonti, presidente della commissione Esteri del Senato, ospite a ‘Point Break’ di Monica Giandotti e Daniele Ruvinetti, parlando dell’ipotesi di Mario Draghi oppure Angela Merkel come negoziatori Ue per la guerra fra Russia e Ucraina.  

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“Io credo che dovrà essere una istituzione europea: può essere la Commissione, può essere il Parlamento, ma non puoi immaginare che problemi così si risolvono in questo modo, come dire, antropomorfo. Devi avere una legittimazione politica, mi pare che tutte e due ne siano in questo momento lievemente carenti”. 

internazionale/esteri

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