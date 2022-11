Viterbo: distesi sulla strada a Castel Sant’Elia, il “planking” di tre minorenni

Sdraiati sulla carreggiata della strada per gioco. In questa maniera, tre minorenni di Castel Sant’Elia nel viterbese, si sfidavano nel punto esatto di via Roma, dove nel 2018 un pedone era stato investito ed ucciso. Il pericolosissimo “gioco” sembra essere diffuso su internet con il nome di planking e consiste nel farsi fotografare distesi, faccia a terra, in posti inusuali. I tre ragazzi, scegliendo il rettilineo di via Roma a Castel Sant’Elia per esercitare il gioco, si sottoponevano a grossi rischi. Gli schiamazzi e il suono ripetuto dei clacson delle autovetture che transitavano, avevano fatto insospettire i residenti che, allarmati, avevano richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Attraverso i filmati del sistema di videosorveglianza comunale, i militari sono riusciti a identificare i minori, informando i genitori e multandoli per la violazione del codice della strada “pedoni in sosta sulla carreggiata”.

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook e su Ecopalletsnet

Mi piace: Mi piace Caricamento...