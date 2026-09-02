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Ucraina, Rutte “La nostra unità non è in discussione, sostegno chiaro a Kiev”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Settembre 2026
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BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Se la Russia pensa che ci spaventeremo per le minacce o che smetteremo di aiutare l’Ucraina, si sbaglia, la nostra unità non è in discussione, il nostro sostegno all’Ucraina è chiaro”. Lo ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte nel corso di una conferenza stampa congiunta con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. “Ad Ankara gli alleati hanno accettato di dare circa 70 miliardi di euro per sostenere l’Ucraina quest’anno e lo stesso vale anche per il prossimo anno. Il prestito dell’Unione Europea è un elemento cruciale di questo sostegno”, ha concluso.
(ITALPRESS).

– foto: Ipa Agency –

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