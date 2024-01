Superenalotto, numeri estrazione vincente oggi 4 gennaio 2024

(Adnkronos) – Nuova estrazione oggi, 4 gennaio 2024, per il Superenalotto con i numeri della combinazione vincente. Anche in questo concorso continua la caccia al 6, con il jackpot che sale a 42 milioni di euro. Prorogata intanto a tutto il 2024 la possibilità, per l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di indire la quarta estrazione del venerdì di Lotto e Superenalotto. Le maggiori entrate derivanti dall’estrazione settimanale aggiuntiva, introdotta a metà 2023, verranno destinate al Fondo per le emergenze nazionali. Nessun '6' né '5+1' nell'estrazione del Superenalotto di oggi. Ecco la combinazione vincente: 7 – 9 – 29 – 51 – 60 – 70. Numero Jolly: 59. Numero Superstar: 41. Centrati invece sei '5' da oltre 33mila euro ciascuno. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

