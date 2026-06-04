Ucraina-Russia, Zelensky scrive a Putin: “Incontriamoci e chiudiamo la guerra”

(Adnkronos) – “Incontriamoci”. E’ la proposta del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Vladimir Putin in una lunga “lettera aperta” al presidente della Russia. IL numero 1 di Kiev prende l’iniziativa per favorire una soluzione negoziale della guerra in corso da 4 anni e mezzo. Zelensky sottolinea che “sta ai leader risolvere le questioni chiave, è sempre stato così e sempre lo sarà”. “Propongo di fissare una data chiara per un incontro”, scrive il presidente ucraino, spiegando che Kiev “propone di mettere fine a questa guerra attraverso un impegno diretto tra noi e voi”. E l’Ucraina, assicura Zelensky, “è pronta per un cessate il fuoco completo per la durata dei negoziati”.

—

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)