Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Ucraina-Russia, Zelensky scrive a Putin: “Incontriamoci e chiudiamo la guerra”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Giugno 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – “Incontriamoci”. E’ la proposta del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Vladimir Putin in una lunga “lettera aperta” al presidente della Russia. IL numero 1 di Kiev prende l’iniziativa per favorire una soluzione negoziale della guerra in corso da 4 anni e mezzo. Zelensky sottolinea che “sta ai leader risolvere le questioni chiave, è sempre stato così e sempre lo sarà”. “Propongo di fissare una data chiara per un incontro”, scrive il presidente ucraino, spiegando che Kiev “propone di mettere fine a questa guerra attraverso un impegno diretto tra noi e voi”. E l’Ucraina, assicura Zelensky, “è pronta per un cessate il fuoco completo per la durata dei negoziati”. 

 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Giugno 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Sinner, relax a Montecarlo: ‘paparazzato’… in vespa

31 Maggio 2026

Effetto Sanremo e Olimpiadi: a febbraio italiani online il 13% in più rispetto al 2025. I dati Comscore

8 Aprile 2026

Osimhen replica all’agente di Kvaratskhelia: “Non parlare di me, idiota”

10 Gennaio 2024

Fiorello e lo ‘scoop’ su Morgan: “Pare che possa tornare nella finale di X Factor”

27 Novembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno