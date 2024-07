Intesa Sanpaolo avvia partnership con la tennista Jasmine Paolini

Milano e Palermo rafforzano il dialogo economico e culturale MILANO (ITALPRESS) - Rafforzare il dialogo tra Milano e Palermo per cogliere le opportunità economiche e culturali dell’attuale fase geopolitica. È l’obiettivo del Forum “Genio mediterraneo” che si terrà a novembre nel capoluogo siciliano. Ne ha parlato in un’intervista a Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy il presidente della Fondazione Assolombarda, Antonio Calabrò. […]

Renegade e Compass si rinnovano, nuove motorizzazioni e più tecnologia ROMA (ITALPRESS) - Dieci anni fa dallo stabilimento di Melfi usciva il primo small SUV di Jeep, la Renegade. Era anche il primo modello Jeep prodotto fuori dai confini statunitensi. Nel 2020 nello stabilimento lucano è iniziata la produzione della Compass, che tra i tanti primati detiene anche il titolo di C-SUV più venduto in […]

Zelensky alla Nato "Grazie per averci difeso dall'aggressione russa" WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Grazie per la vostra attenzione all'Ucraina e per aver sostenuto il nostro popolo e la nostra causa assolutamente giusta: la difesa contro le pressioni russe. È la Russia che ha invaso la nostra terra. È la Russia che vuole toglierci la vita. È la Russia che uccide e distrugge attraverso […]

Ucraina, Meloni "Mantenere equilibrio che costringa a una pace giusta" WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "La mia analisi personale sul futuro" dell'Ucraina "è che noi non possiamo scambiare il concetto di pace con un'invasione e che l'unico modo per costruire davvero pace è mantenere sul campo un equilibrio che a un certo punto costringa ad una pace giusta che chiaramente non può prescindere dal diritto […]