Ucraina, ondata attacchi droni Russia su Kiev per seconda notte consecutiva

(Adnkronos) – L'Ucraina ha denunciato un'ondata di attacchi di droni russi su Kiev per la seconda notte consecutiva. "Per il secondo giorno consecutivo, il nemico ha attaccato la capitale con i droni. Secondo i dati preliminari, sono state usate nuovamente munizioni da bombardamento del tipo Shahed (i cosiddetti droni kamikaze, ndr)", ha riferito su Telegram l'Amministrazione militare di Kiev. Il capo dell'Amministrazione, Serhiy Popko, ha precisato che "circa una decina di obiettivi nemici sono stati colpiti dalle forze e dai mezzi di difesa aerea sul territorio di Kiev e alla periferia della città". Popko ha dichiarato che i droni del "nemico" hanno attaccato Kiev a ondate e da diverse direzioni. "Per questo motivo nella capitale sono stati annunciati più volte allarmi aerei", ha aggiunto, senza fornire ulteriori informazioni su danni o vittime. Le forze di difesa aerea russe nella notte hanno respinto un attacco con un drone contro Mosca, ha annunciato dal canto suo il sindaco della capitale russa, Sergei Sobyanin, sul suo canale Telegram. Il drone, ha precisato, è stato abbattuto mentre volava su Bogorodsky, nella zona orientale della regione di Mosca. "Un tentativo di attacco con droni su Mosca è stato sventato stanotte dalle forze di difesa aerea nel distretto urbano di Bogorodsky. Nessun danno o vittima a causa della caduta di detriti. I servizi di emergenza stanno lavorando sul posto", ha scritto Sobyanin. Il ministero della Difesa russo ha confermato che le sue forze hanno distrutto un drone ucraino che volava su Bogorodsky. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)