Ucraina, Kiev sotto attacco: diversi feriti. Drone uccide comandante russo

(Adnkronos) – Vasto attacco della Russia sull’Ucraina nella notte. Droni e missili hanno colpito Kiev, danneggiando un istituto scolastico e ferendo almeno 16 persone, secondo quanto riportato dalle autorità.

Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha reso noto che tra i feriti ci sono due bambini di 10 e 12 anni. Secondo quanto riferito, nove persone sono state ricoverate in ospedale. Klitschko ha precisato che un attacco combinato di missili e droni ha colpito diverse zone di Kiev, causando danni a un edificio residenziale, magazzini, uffici e altre strutture.

Nel frattempo, le autorità ucraine hanno segnalato il ferimento di tre persone, tra cui un bambino, in un attacco russo contro un edificio residenziale di 19 piani a Odessa, sulla costa del Mar Nero.

Nel frattempo le forze ucraine specializzate in droni hanno ucciso un generale russo che era stato appena insignito del titolo di Eroe della Russia. Il generale Anton Grunis è morto sabato nell’Ucraina orientale. “Il generale Grunis è stato eliminato il 12 settembre”, ha dichiarato il comandante ucraino delle forze droni Robert Brovdi, aggiungendo che il generale è il settimo comandante militare russo ucciso dai suoi droni. Un altro comandante russo, Apti Alaudinov, ha confermato la morte di Grunis.

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