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Europei pallavolo, oggi Italia-Slovenia: orario e dove vederla in chiaro

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Quinto match per l’Italia agli Europei di pallavolo maschili. Oggi, giovedì 17 settembre, la nazionale azzurra, guidata dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi, sfida la Slovenia a Modena. L’Italvolley ha vinto tutte e quattro le partite disputate in questa rassegna continentale, contro Svezia, Grecia, Slovacchia e Repubblica Ceca ed è già qualificata agli ottavi di finale. Ecco orario e dove vedere la partita in tv e streaming. 

La partita tra Italia e Slovenia, quinto impegno degli Azzurri di De Giorgi agli Europei di pallavolo maschili, è in programma oggi, giovedì 17 settembre, alle 21:05 a Modena. 

Italia-Slovenia e tutte le partite dei Campionati europei di pallavolo maschile 2026 sono visibili in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go, Now, Dazn ed Eurovolley TV. Le partite dell’Italia saranno visibili in diretta tv e in chiaro sui canali Rai e in streaming su RaiPlay. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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