Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Tv americane sospendono copertura Trump, Dipartimento di Giustizia: “E’ boicottaggio, possibile violazione leggi antitrust”. Aperta indagine

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Ottobre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Continua il braccio di ferro tra i giornalisti e Donald Trump. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha aperto un’indagine nei confronti delle cinque principali reti televisive americane dopo la loro decisione congiunta di non fornire copertura mediatica del presidente americano in vista delle elezioni di Midterm di novembre. Lo ha annunciato la portavoce del Dipartimento di Giustizia Emily Covington, spiegando che si indaga per una potenziale violazione delle leggi federali antitrust. L’indagine riguarda il pool di giornalisti televisivi accreditati alla Casa Bianca di Cnn, Nbc, Abc, Cbs e Fox News. 

“I membri del pool di giornalisti televisivi hanno boicottato la copertura degli eventi della Casa Bianca. I boicottaggi di gruppo tra concorrenti commerciali possono violare lo Sherman Act. La Divisione Antitrust sta semplicemente indagando per determinare se queste testate giornalistiche abbiano violato le leggi antitrust”, ha dichiarato Covington. Il pool è un gruppo di reti a rotazione che si dividono il compito di registrare le attività del presidente durante le apparizioni pubbliche e i viaggi. Il pool distribuisce poi le informazioni e i contenuti multimediali, come filmati video e audio, agli altri organi di informazione. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Ottobre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Trump fischiato al Madison Square Garden, i Knicks perdono la gara 3

9 Giugno 2026

Juventus, si riapre la pista Suzuki? Salta trattativa con il Psg

15 Agosto 2026

Boxe Latina, i primi ad essere primi

3 Marzo 2018

Alimenti, Bernardi (UniBa): “Carne rossa importante in tutte le fasi della vita”

19 Gennaio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno