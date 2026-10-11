Tv americane sospendono copertura Trump, Dipartimento di Giustizia: “E’ boicottaggio, possibile violazione leggi antitrust”. Aperta indagine

(Adnkronos) – Continua il braccio di ferro tra i giornalisti e Donald Trump. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha aperto un’indagine nei confronti delle cinque principali reti televisive americane dopo la loro decisione congiunta di non fornire copertura mediatica del presidente americano in vista delle elezioni di Midterm di novembre. Lo ha annunciato la portavoce del Dipartimento di Giustizia Emily Covington, spiegando che si indaga per una potenziale violazione delle leggi federali antitrust. L’indagine riguarda il pool di giornalisti televisivi accreditati alla Casa Bianca di Cnn, Nbc, Abc, Cbs e Fox News.

“I membri del pool di giornalisti televisivi hanno boicottato la copertura degli eventi della Casa Bianca. I boicottaggi di gruppo tra concorrenti commerciali possono violare lo Sherman Act. La Divisione Antitrust sta semplicemente indagando per determinare se queste testate giornalistiche abbiano violato le leggi antitrust”, ha dichiarato Covington. Il pool è un gruppo di reti a rotazione che si dividono il compito di registrare le attività del presidente durante le apparizioni pubbliche e i viaggi. Il pool distribuisce poi le informazioni e i contenuti multimediali, come filmati video e audio, agli altri organi di informazione.

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