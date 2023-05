“Tutto contribuisce a conferire il giusto mood alla canzone” – Intervista ad Hertzen

Benvenuti. Potete dirci come vi siete conosciuti e le tappe salienti del vostro percorso artistico?

È una storia un po’ punk. Ci siamo conosciuti in un gruppo di appassionati di elettronica e sintetizzatori. Abbiamo cominciato a parlare di musica, poi a collaborare a distanza. Nel 2018 faccio un viaggio in Sudamerica e tra le tappe c´è Rio dove ci conosciamo di persona. Dopo 5 mesi, Marcelo arriva in Germania. Il 2019 è stato l’anno dei primi concerti, poi la pandemia ha bloccato tutto. Quest´anno però siamo tornati sul palco, e precisamente a Bergamo, dove abbiamo potuto suonare alcune canzoni dal nostro ultimo album Emotionally Numb e altre canzoni prese dall’album precedente Ananke.

“Emotionally Numb” è appena uscito e dal punto di vista sonoro è un album ricco di suoni….Potete commentare la mia frase?

È un album che decisamente riflette la nostra versatilità nei generi. La varietà qui è evidente, perché noi due non sentiamo sempre le stesse cose. Inoltre, ogni canzone racconta una storia diversa, e suona perciò anche in modo diverso. La scelta degli strumenti, dei suoni, delle melodie. Tutto contribuisce a conferire il giusto mood alla canzone. Come la colonna sonora di un film, che varia a seconda della scena.

Di cosa parlano le canzoni di “Emotionally Numb”? Quali di queste canzoni amate particolarmente?

L´album tratta storie di apatia, arrendevolezza, ma anche voglia di cambiare, di partire, di ricominciare. L’insensibilità, quasi paralisi, verso chi si aspetta ciò che non siamo in grado di dare.

Tra le preferite ci sono Coming Home. È il mio viaggio futuristico verso il mio Sud (la baia) dopo aver chiuso una relazione. Ma anche Hypnotized. Mi commuove ogni volta che l’ascolto. Parla di una prostituta. Secret Sins poi resta la nostra gemma. Il lavoro in cui riusciamo ad unire al meglio rock ed elettronica.

Quali sono i punti di contatto e quali i punti di divergenza con l’album precedente “Ananke”?

I soggetti possono essere gli stessi, e anche i sentimenti suscitati da questi. Ananke è però forse un album un po’ più introspettivo, mentre Emotionally Numb suona più familiare, ritmato, forse più “pop”, anche se entrambi rimangono molto personali e non scontati.

Rispetto al passato quali passi sono stati fatti in avanti dal vostro duo? In che modo siete maturati?

Siamo decisamente migliorati dal punto di vista tecnico. Ci piace sperimentare, ma cerchiamo di lavorare in modo sempre più professionale sulle tracce. Ci siamo evoluti anche nello stile, nel creare un sound di band che sia performabile sul palco e che sia meno plastico e rigido. I testi, le melodie, gli arrangiamenti, i ritmi, i suoni, la produzione. Tutto, insomma, è molto più maturo.

Di “Emotionally Numb” è da elogiare tanto il songwriting… Quanto è importante per voi la scrittura della song sia a livello di testo che di struttura? Come nasce una vostra canzone? Ci potete parlare del processo creativo alla base?

È molto importante. Il senso è tutto lì. Se fatta bene in entrambi testo e struttura, una canzone non muore mai. Il nostro processo creativo ha inizio con la musica. Marcelo si occupa della programmazione, della scelta degli strumenti. Mi basta una melodia e pochi secondi per lasciarmi ispirare e cominciare a scrivere il testo, pensare alla melodia vocale e altro. Trasformo in parole quello che poche note e pochi suoni mi dettano nel cuore. Il processo comunque è lungo e richiede pazienza. La canzone nasce e si trasforma con il tempo. Durante questo percorso possono cambiare tante cose. Ci sono canzoni che nascono quasi pronte. Altre, invece, generano mille versioni prima di arrivare a quella decisiva. È un processo meraviglioso, ma a volte anche travagliato, in cui si unisce creatività e tecnica.

In un vostro concerto live cosa non deve assolutamente mancare?

La voglia di emozionare il pubblico con la nostra musica e farlo ballare.

Quale è la vostra massima ambizione come artisti?

Fare musica che resti in futuro, che non sia qualcosa di momentaneo e usa e getta. Che anche gli spettacoli siano un’esperienza memorabile, magari davanti ad un pubblico vastissimo come quelli che si vedono, per esempio, in Brasile.

Per finire, che consiglio vi sentite di dare ad una band o ad un artista agli esordi?

Fare musica è un processo intimo. Si cresce durante il viaggio, mai all’arrivo. Cercate di godervi il viaggio.

web links:

Multi-link: https://linktr.ee/hertzen

Website: https://www.hertzenmusic.com/

Facebook: https://www.facebook.com/hertzenmusic

Instagram: https://www.instagram.com/hertzenmusic/

Twitter: https://twitter.com/hertzenmusic

TikTok: https://www.tiktok.com/@hertzenmusic