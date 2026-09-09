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Tumore seno, Tinterri (Humanitas): “Test genomici sin dalla biopsia”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Eseguendo un test genomico direttamente sulla biopsia si otterrebbero tutti i benefici di un trattamento chemioterapico preventivo, evitando probabilmente interventi molto più demolitivi. Oggi questo non è ancora consentito perché manca la rimborsabilità dell’esame”. Così Corrado Tinterri, professore di Chirurgia generale all’Humanitas University e responsabile dell’Uo di Senologia alla Breast Unit dell’Humanitas Cancer Center di Rozzano, in occasione dell’incontro con la stampa ‘Tumore al seno, i primi due anni di attività dell’Osservatorio nazionale sui test genomici’, promosso da Abbott oggi a Milano.  

“La maggior parte dei tumori della mammella riguarda pazienti che non sottoponiamo mai a un trattamento chemioterapico pre-operatorio – sottolinea lo specialista – Ciò significa che per queste donne, in presenza di una neoplasia localmente avanzata o con coinvolgimento linfonodale, dobbiamo eseguire interventi chirurgici estesi, pur scoprendo in un secondo momento che la chemioterapia sarebbe stata indicata”. 

I test genomici rivestono dunque un ruolo importante nel percorso diagnostico. “In diversi Paesi europei questa procedura è già operativa – evidenzia Tinterri – In Italia condurremo uno studio per confermare la fattibilità e l’efficacia dell’utilizzo del test da biopsia, con la prospettiva di ottenere ottimi risultati”, conclude. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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