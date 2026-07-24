Ucraina attacca San Pietroburgo, droni contro gli stabilimenti dell”Amazon russo’

(Adnkronos) – I centri logistici di Wildberries, il più grande rivenditore online russo, sono stati colpiti nella notte da un attacco di droni ucraini nelle città russe di San Pietroburgo e Tver e in Crimea. Secondo quanto riportato dai canali di informazione russi Telegram, i centri logistici dell”Amazon russo’ a San Pietroburgo hanno subito un vasto incendio in uno degli impianti. I residenti hanno condiviso sui social media video che documentano una densa colonna di fumo nero che si leva su parte della città, con l’attacco segnalato presso il parco logistico “Utkin Zavod”, che ospita lo stabilimento Wildberries immediatamente a sud della città, nel villaggio di Novosaratovka. Un altro attacco è stato segnalato presso un altro stabilimento della Wildberries nel distretto di Shushary a San Pietroburgo, secondo quanto riportato dai canali telegrafici russi indipendenti Astra. Dallo stabilimento sono state inoltre avvistate dense colonne di fumo nero.

Il governatore di San Pietroburgo, Alexander Beglov, ha confermato l’attacco con droni sulla città, scrivendo su Telegram che l’attacco ha preso di mira “infrastrutture civili non specificate lungo l’autostrada Moskovskoye”. Ore dopo, il governatore dell’oblast’, Alexander Drozdenko, ha confermato l’attacco allo stabilimento della Wildberries a Novosaratovka, affermando che tre persone sono rimaste ferite nell’attentato. A seguito dell’attacco, circa 50 voli hanno subito ritardi all’aeroporto Pulkovo di San Pietroburgo, secondo quanto riferito dalle autorità. Wildberries, spesso paragonata al gigante dell’e-commerce Amazon, ha subito cinque giorni di attacchi ucraini contro le proprie strutture nell’ultima settimana.

I sistemi di allerta della difesa aerea hanno intercettato e distrutto 571 droni ad ala fissa ucraini sopra molte regioni russe durante la notte, ha riferito il Ministero della Difesa russo, secondo cui i droni sono stati neutralizzati nelle regioni di Belgorod, Bryansk, Vladimir, Kaluga, Kursk, Leningrado, Novgorod, Oryol, Pskov, Ryazan, Smolensk, Tver, Tula, nella regione di Mosca, nel Territorio di Krasnodar, in Crimea e nelle acque del Mar d’Azov e del Mar Nero.

Intanto la Russia ha colpito nella notte la città meridionale ucraina di Zaporizhzhia con cinque bombe aeree guidate, ferendo almeno 25 persone. Secondo Ivan Fedorov, governatore dell’oblast’ di Zaporizhzhia, tra i feriti ci sono sei bambini, di cui uno di tre mesi. L’attacco ha causato danni significativi alle infrastrutture civili, tra cui un centro medico privato, edifici residenziali, un asilo e diversi veicoli. I servizi di emergenza continuano a operare nei luoghi dell’impatto, mentre le autorità valutano l’entità complessiva dei danni e forniscono assistenza medica ai feriti.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky incontrerà il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Washington la prossima settimana, durante una visita negli Stati Uniti per i funerali del senatore statunitense Lindsey Graham. Lo riporta l’emittente ucraina Suspilne, citando fonti diplomatiche. I funerali di Graham si terranno il 28 luglio presso la Cattedrale Nazionale di Washington. Fedele alleato sia dell’Ucraina che del presidente Trump, Graham è morto improvvisamente l’11 luglio al ritorno da un viaggio a Kiev, dopo aver annunciato di aver raggiunto un accordo con la Casa Bianca sul disegno di legge, a lungo atteso, sulle sanzioni contro la Russia.

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