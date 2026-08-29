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Trump posta esercito di ‘Donald Ducks’, le papere armate a difesa del Lago America

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla29 Agosto 2026
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(Adnkronos) – Un esercito di ‘Donald Ducks’, papere armate con braccia umane e i capelli di Donald Trump, che marciano in difesa del ‘Lake America’. È il video generato con l’intelligenza artificiale pubblicato dal presidente americano su Truth Social, dopo che la decisione di ribattezzare il Lago Ontario aveva scatenato sui social una serie di meme sui ‘Donald Ducks’: un gioco di parole sul nome inglese di Paperino, Donald Duck, proposto dagli utenti come rimpiazzo delle celebri Canada Geese, le oche canadesi.  

 

 

Due giorni fa Trump ha firmato un decreto per cambiare il nome del Lago Ontario in Lago d’America, in un momento di forti tensioni con il Canada. Il cambiamento ha valore “immediato”. “Abbiamo un golfo e abbiamo un lago. Ci manca solo un oceano”, ha commentato il presidente americano, riferendosi al cambio di nome del Golfo del Messico in Golfo d’America. 

 

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