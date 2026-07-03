Roma, il Gran Galà di Ripartiamo celebra la solidarietà: istituzioni, imprese e volontari uniti per oltre 60 missioni umanitarie nel mondo

Lo scorso 1° luglio, nella prestigiosa cornice della Terrazza Caffarelli a Roma, si è svolto il Gran Galà dell’associazione Ripartiamo, realtà impegnata da sei anni in attività di assistenza e solidarietà a favore delle comunità più fragili in oltre quaranta Paesi del mondo. L’evento ha ripercorso le oltre 60 missioni umanitarie realizzate dall’associazione e i numerosi progetti portati avanti in questi anni, rendendo omaggio all’impegno dei volontari, dei sostenitori e delle istituzioni che ne hanno accompagnato la crescita.

Ad aprire la serata è stata la fondatrice e presidente di Ripartiamo, Francesca Immacolata Chaouqui, che ha illustrato il percorso dell’associazione, il metodo operativo adottato nelle missioni internazionali e i risultati raggiunti grazie a una rete sempre più ampia di collaborazioni. La conduzione dell’evento è stata affidata alla giornalista Monica Marangoni, che ha accompagnato gli interventi valorizzando i contenuti e i protagonisti della manifestazione.

Alla serata hanno preso parte numerosi rappresentanti del mondo istituzionale, sociale e culturale, tra cui il Vicepremier Matteo Salvini, la senatrice Licia Ronzulli, il direttore de Il Giornale Tommaso Cerno, oltre a esponenti del settore sanitario, militare, assistenziale e del terzo settore.

Particolarmente significativa è stata la presenza della dottoressa Mariastella Giorlandino, amministratore di Reti Artemisia Lab e presidente della Fondazione Artemisia ETS, che ha evidenziato la forte sintonia tra la Fondazione e Ripartiamo, accomunate dall’impegno concreto nell’assistenza alle persone più fragili e dalla volontà di essere presenti direttamente nei territori dove il bisogno è maggiore.

La collaborazione tra le due realtà è già una realtà consolidata. Solo pochi mesi fa, infatti, Artemisia Lab ha sostenuto una missione umanitaria in Kenya attraverso la donazione di farmaci pediatrici, consentendo di garantire cure essenziali ai bambini in aree caratterizzate da una grave carenza di servizi sanitari. Un’iniziativa che si inserisce nell’impegno più ampio della Fondazione Artemisia per la promozione della prevenzione, dell’assistenza sanitaria e della tutela delle fasce più vulnerabili, sia in Italia sia all’estero.

Nel suo intervento, Mariastella Giorlandino ha ricordato come la solidarietà non possa essere considerata un gesto occasionale, ma rappresenti una scelta quotidiana e una responsabilità che dà significato all’esistenza, esprimendo il valore più autentico dell’essere umano.

La serata si è conclusa con un forte richiamo alla necessità di rafforzare la collaborazione tra istituzioni, imprese e società civile, affinché ogni progetto di solidarietà possa continuare a migliorare concretamente la vita delle persone. Un messaggio condiviso anche dal direttore Tommaso Cerno, che ha invitato tutti a continuare a lavorare insieme per “rendere migliore il mondo”.

Il Gran Galà di Ripartiamo si è così confermato non soltanto come un momento celebrativo delle attività svolte negli ultimi sei anni, ma anche come un’occasione per rilanciare il valore della cooperazione, dell’empatia e della responsabilità collettiva, elementi indispensabili per costruire una società più inclusiva e attenta ai bisogni di chi vive nelle situazioni più difficili.