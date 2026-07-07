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Trump: “Il rapporto con la Nato è peggiorato per la Groenlandia”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Luglio 2026
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(Adnkronos) – E’ la Groenlandia il nodo principale nei rapporti tra gli Stati Uniti e la Nato, parola di Donald Trump. Il presidente americano, che vorrebbe controllare l’isola, risponde alle domande dei giornalisti prima del bilaterale con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan a Ankara. “Spendiamo tanti soldi per difendere la Groenlandia dalla Russia, non siamo tenuti a farlo. La Danimarca non aiuta”. 

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