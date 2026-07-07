Sanremo, 58enne Lorella Capano trovata morta in casa: fermato il figlio

(Adnkronos) – È stato fermato oggi, martedì 7 luglio, il figlio di Lorella Capano, la 58enne di Milano trovata morta in un appartamento di via Hope a Sanremo. La decisione è arrivata dopo l’interrogatorio a cui è stato sottoposto il giovane, di circa 20 anni, sentito dal pubblico ministero titolare delle indagini Enrico Cinnella Della Porta.

L’ipotesi dell’omicidio era stata una delle prime prese in considerazione dai carabinieri. Erano stati trovati, infatti, segni sul collo e sui polsi della donna. I sospetti si sono subito concentrati sul figlio che ieri sera ha chiamato i vigili del fuoco dicendo di essere rimasto chiuso fuori casa. I pompieri sono entrati dal balcone trovando il corpo senza vita di Capano. L’alibi fornito dal giovane, che ha detto di essere uscito alle 19 per andare a mangiare una pizza, non ha convinto gli inquirenti.

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