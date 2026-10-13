Bancali usati e nuovi
Italia

Trump, il ‘patto del diesel’ con Putin e la tregua che non esiste

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Ottobre 2026
1 minuto di lettura

Nel tempo Donald Trump ci abituato a tutto, e al contrario di tutto, agli annunci, alle promesse e alle smentite come nulla fosse. Nel weekend abbiamo assistito all’ennesimo suo coup de théâtre. In un precedente podcast avevamo riferito di indiscrezioni di intelligence su un presunto accordo economico tra il presidente americano e Vladimir Putin, prima delle elezioni di midterm. E così è stato.
Dunque, da giocatore consumato, Trump ha aperto un nuovo tavolo concordando in una lunga telefonata con Vladimir Putin, ingenti forniture di carburante russo agli Stati Uniti. Contemporaneamente il Dipartimento del Tesoro ha fatto sapere di avere concesso una sospensione delle sanzioni statunitensi sulla fornitura di gasolio russo ai mercati mondiali per i prossimi sei mesi.
Non solo.  Trump ha lanciato un ulteriore siluro al leader di Kiev affermando che è tempo che l’Ucraina abbia un nuovo presidente sostenendo che Zelensky non abbia fatto abbastanza per porre fine alla guerra con la Russia. Non si è fatta attendere la risposta del presidente ucraino.
Ma il giallo, che con Trump non è poi tanto giallo, è la cosiddetta tregua energetica, annunciata unilateralmente dal presidente americano: un cessate il fuoco energetico immediato tra Russia e Ucraina, che sia Mosca sia Kiev hanno smentito, a parole e con i fatti.

Ascolta “Notizie dall’Ucraina” ogni giorno su podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/notizie-ucraina/) e su tutte le piattaforme di streaming.

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Ottobre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Lecce-Milan, il gol annullato arriva in Parlamento: “Una cosa mai vista”

11 Novembre 2023
Pomezia

Civitavecchia, giornata mondiale contro la violenza sulle donne: carabinieri arrestano un uomo e ne allontanano altri due

24 Novembre 2021

Roma, aggredisce una donna a sediate e morde i poliziotti

3 Gennaio 2024

Violenza su donne, Lo Voi: ”Permanente emergenza, a Roma oltre dieci casi al giorno”

5 Dicembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno