Trump, il ‘patto del diesel’ con Putin e la tregua che non esiste

Nel tempo Donald Trump ci abituato a tutto, e al contrario di tutto, agli annunci, alle promesse e alle smentite come nulla fosse. Nel weekend abbiamo assistito all’ennesimo suo coup de théâtre. In un precedente podcast avevamo riferito di indiscrezioni di intelligence su un presunto accordo economico tra il presidente americano e Vladimir Putin, prima delle elezioni di midterm. E così è stato.

Dunque, da giocatore consumato, Trump ha aperto un nuovo tavolo concordando in una lunga telefonata con Vladimir Putin, ingenti forniture di carburante russo agli Stati Uniti. Contemporaneamente il Dipartimento del Tesoro ha fatto sapere di avere concesso una sospensione delle sanzioni statunitensi sulla fornitura di gasolio russo ai mercati mondiali per i prossimi sei mesi.

Non solo. Trump ha lanciato un ulteriore siluro al leader di Kiev affermando che è tempo che l’Ucraina abbia un nuovo presidente sostenendo che Zelensky non abbia fatto abbastanza per porre fine alla guerra con la Russia. Non si è fatta attendere la risposta del presidente ucraino.

Ma il giallo, che con Trump non è poi tanto giallo, è la cosiddetta tregua energetica, annunciata unilateralmente dal presidente americano: un cessate il fuoco energetico immediato tra Russia e Ucraina, che sia Mosca sia Kiev hanno smentito, a parole e con i fatti.

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