Trump accetta il confronto con Harris il 4 settembre su Fox News

WASHINGTON (ITALPRESS) – Donald Trump ha annunciato di aver accettato la proposta di Fox News per un confronto televisivo con l’attuale vicepresidente Kamala Harris. Il dibattito si svolgerà in Pennsylvania, come reso noto da Trump su Thuth Social. “Mi sono accordato con FoxNews per un dibattito con Kamala Harris mercoledì 4 settembre”, ha scritto Trump sulla piattaforma social Truth.

-foto Agenzia Fotogramma-

(ITALPRESS).