Trovato accordo tra Del Vecchio e Soldati su affidamento della figlia

(Adnkronos) – Accordo trovato tra Leonardo Maria Del Vecchio e l’ex compagna Sara Soldati sull’affidamento della figlia di un anno. I dettagli della soluzione condivisa – valida fino al 16 settembre – sono stati presi dalla stessa coppia davanti al giudice civile del tribunale di Milano della sezione Famiglia. Soddisfatti entrambi i genitori.

“Vado a prendere mia figlia, voglio solo vederla. Sono soddisfatto, si torna all’accordo tanto odiato che era ed è il meglio per la bambina”, le parole che Del Vecchio ha pronunciato, con un sorriso aperto, dopo aver trovato l’accordo con l’ex compagna. In sintesi si tratta di un accordo per cui i genitori si alternano ogni sette giorni al fianco della bambina, con la possibilità di interagire con lei in maniera libera nell’interesse della minore.

“Sono contenta dell’accordo raggiunto”, le poche parole che Sara Soldati, assistita dall’avvocata Annamaria Bernardini de Pace, ha pronunciato dopo l’accordo.

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