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Milano, incendio in un palazzo vicino Rinascente in piazza Duomo: alta nube di fumo

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Luglio 2026
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(Adnkronos) – Paura all’alba di oggi, venerdì 17 luglio, nel centro di Milano, dove un incendio è divampato sulla terrazza di un appartamento in corso Vittorio Emanuele, in piazza Duomo, alle spalle della Rinascente. Le fiamme e la grande colonna di fumo nero visibile anche a distanza hanno attirato l’attenzione di residenti e passanti, con molti video diffusi sui social. 

Il rogo è scoppiato intorno alle 6. Secondo le prime informazioni, l’incendio sarebbe stato provocato dal malfunzionamento di un condizionatore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con circa quattro mezzi, tra autopompe e autoscale. Le operazioni di spegnimento si sono concluse poco prima delle 9. I pompieri hanno poi effettuato le verifiche e rimosso il materiale bruciato per evitare la ripresa di eventuali focolai. 

 

 

Non si registrano feriti né persone intossicate. In un primo momento, a causa della posizione dell’incendio e dell’elevata colonna di fumo, si era temuto che le fiamme potessero aver coinvolto la Rinascente, che invece non è stata interessata dal rogo. 

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato per gli accertamenti, mentre la Polizia Locale ha chiuso temporaneamente un tratto di corso Vittorio Emanuele per consentire le operazioni dei vigili del fuoco. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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