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Triplice omicidio a Roma: uccisi padre, madre e figlia di 8 anni. Il figlio ferito non è in pericolo di vita

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla27 Giugno 2026
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(Adnkronos) – Indagini a tappeto a Roma dopo il triplice omicidio compiuto ieri sera in zona Pineta Sacchetti. Padre, madre e figlia di 8 anni – tutti originali del Bangladesh – sono stati accoltellati a morte. Ha 20 anni e non è in pericolo di vita, secondo quanto apprende l’Adnkronos, il ragazzo scampato alla strage familiare compiuta in un’abitazione al civico 35 di via Montiglio. Trasportato in codice rosso al Policlinico Gemelli, è l’unico superstite dell’agguato. I genitori, di 39 e 38 anni, non avevano precedenti. Sul posto i poliziotti del commissariato Aurelio e della Squadra Mobile impegnati nelle indagini. 

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