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Mondiali, dramma Iran: rigore sbagliato, gol annullato e traversa nel recupero

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla27 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Psicodramma Iran ai Mondiali 2026. Oggi, sabato 27 giugno, la Nazionale iraniana ha pareggiato 1-1 contro l’Egitto nell’ultima giornata del girone G, chiudendo al terzo posto proprio dietro Salah e compagni, al termine di una partita dai contorni quasi drammatici per la squadra della Repubblica islamica, tra un rigore sbagliato, un gol annullati e una traversa, entrambi nel finale di partita. 

Il primo episodio arriva all’11’, quando l’Iran si trova già sotto 1-0 nel punteggio. La Nazionale mediorientale si conquista un calcio di rigore e sul dischetto va il capitano Mehdi Taremi. L’ex attaccante dell’Inter però sbaglia il tiro dagli undici metri e salva l’Egitto, che subirà comunque l’1-1 tre minuti più tardi con la rete di Razaeian. 

Il vero epilogo drammatico però si consuma in pieno recupero. Al 90’+3 l’Iran trova il gol che sarebbe valso secondo posto e qualificazione ai sedicesimi di finale con Khalilzadeh, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Al 90’+8 è invece Ezatolahi a sfiorare la rete, ma il suo tiro finisce contro la traversa. 

 

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