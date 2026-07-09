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Treviso, investito da auto guidata dalla nonna: morto bimbo di un anno e mezzo

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Luglio 2026
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(Adnkronos) –
Un bimbo di un anno e mezzo è morto nella tarda serata di ieri a Zero Bianco, nel Trevigiano, dopo essere stato investito dall’auto guidata dalla nonna. Da una prima ricostruzione il bimbo sarebbe sfuggito dalle braccia della mamma e la donna stava facendo retromarcia quando lo ha investito. La famiglia è di origini moldave.  

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem che hanno trasportato il bambino all’ospedale di Treviso dove è deceduto. Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri di Treviso mentre il magistrato ha dipsosto l’autopsia del piccolo.  

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