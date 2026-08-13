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Trentenne spara alla ex e tenta il suicidio a Mongrassano: ricoverati in gravi condizioni

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Agosto 2026
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(Adnkronos) – Spara alla compagna e poi tenta di togliersi la vita utilizzando la stessa arma. È accaduto nelle prime ore del mattino a Mongrassano, in provincia di Cosenza, dove un uomo di 30 anni ha esploso dei colpi d’arma da fuoco contro la compagna, sua coetanea, al culmine di una lite.  

Entrambi sono ricoverati all’ospedale di Cosenza in gravi condizioni. Non sono ancora stati diffusi dettagli sulla loro identità. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri, che hanno avviato le indagini, coordinate dalla Procura di Cosenza, per ricostruire la dinamica dei fatti e il movente. 

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