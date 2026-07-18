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Trema la Turchia, terremoto di magnitudo 5 colpisce il sudest

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Luglio 2026
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(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 5 ha colpito stamattina diverse province sudorientali della Turchia, senza tuttavia causare vittime né danni. Lo ha reso noto l’agenzia nazionale per la gestione delle emergenze, Afad.  

“Non sono state segnalate situazioni critiche a seguito del terremoto di magnitudo 5 che si è verificato alle 6.20 nel distretto di Battalgazi, nella provincia di Malatya, ed è stato avvertito nelle province di Malatya, Elazig, Adiyaman, Tunceli e Sanliurfa. Le nostre squadre continuano a lavorare sul campo”, ha dichiarato l’Afad. 

 

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