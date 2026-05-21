Salute, Fullerton (The Capital Institute): “One Health Economy interconnessa al benessere”

(Adnkronos) – “L’idea della One Health Economy nasce dalla consapevolezza che la nostra salute economica, fisica e mentale, siano in realtà un unico concetto interconnesso e inseparabile. Eppure, abbiamo costruito le nostre istituzioni e il nostro sistema economico come se operassero separatamente da questi altri aspetti. Quella che oggi definiamo una policrisi – un insieme interconnesso e a cascata di problemi ecologici, politici, sociali ed economici – ci sta mostrando che, se proviamo a gestire questi elementi come compartimenti separati, perdiamo la complessità delle loro interconnessioni”. Lo ha detto John Fullerton, presidente di The Capital Institute, alla terza edizione del Milan Longevity Summit su concept One Health per ridisegnare il futuro della longevità.

“Stiamo capendo che il nostro modo di pensare è stato finora riduttivo – osserva Fullerton – Separiamo i problemi in singole componenti, dividiamo il sapere accademico in discipline, le imprese in specializzazioni, ma così facendo perdiamo di vista le relazioni fondamentali che legano ogni cosa. Credo che ci troviamo davanti a un cambiamento epocale, paragonabile al passaggio dal Medioevo all’Età Moderna – riflette – Questa nuova era non ha ancora un nome, ma non sarà più organizzata come una macchina da ottimizzare, bensì come un organismo vivente da accompagnare verso un buono stato di salute. Ed è proprio questo, per me, il significato più profondo del concetto di One Health”.

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