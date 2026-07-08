Tre generazioni di donne danno vita a Different Wine: a Ostia apre il nuovo tempio del vino

Ostia si prepara ad accogliere una nuova realtà dedicata agli appassionati del buon vino e della gastronomia. Venerdì 10 luglio aprirà ufficialmente Different Wine, un progetto che va oltre il concetto tradizionale di ristorante, proponendosi come un luogo dove il vino diventa cultura, esperienza e occasione di incontro. Il locale unisce ristorazione, enoteca e uno spazio dedicato a degustazioni, corsi, masterclass ed eventi, con l’obiettivo di avvicinare sia gli esperti sia chi si affaccia per la prima volta al mondo dell’enologia.

A rendere unico il progetto è la sua anima familiare e completamente al femminile. Different Wine nasce infatti dall’impegno di tre generazioni di donne – nonna, figlia e nipote – che hanno saputo fondere esperienza, tradizione e innovazione in un’unica proposta. Anche la cucina segue questa filosofia: il menu è il risultato del confronto tra le tre generazioni e propone piatti di carne e di pesce, un’ampia selezione di crudi di terra e di mare, formaggi, salumi, taglieri e specialità pensate per essere condivise.

Grande attenzione è riservata naturalmente alla carta dei vini, che valorizza in particolare le cantine del Lazio per poi estendersi alle migliori etichette italiane e a selezioni internazionali. Accanto ai vini trovano spazio anche prodotti tipici regionali e oli extravergine di qualità, acquistabili direttamente nell’enoteca. La filosofia del locale punta a rendere il vino accessibile a tutti: si potrà scegliere di sorseggiare un semplice calice accompagnato da uno sfizio oppure concedersi una bottiglia prestigiosa abbinata a una raffinata proposta gastronomica, senza alcuna barriera tra appassionati ed esperti.

Different Wine offrirà inoltre un ricco calendario di masterclass con produttori, corsi di degustazione personalizzati, percorsi guidati con sommelier professionisti, eventi privati e il format “Corner Different Wine”, pensato per portare cucina e selezione di vini direttamente nelle case o nelle aziende in occasione di feste ed eventi. L’inaugurazione è fissata per venerdì 10 luglio nella sede di Piazza Quarto dei Mille, a Ostia, con l’ambizione di diventare un nuovo punto di riferimento per chi desidera vivere il vino come esperienza di condivisione e scoperta.