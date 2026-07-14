Trading online in Italia, l’identikit di un mercato in crescita e le 5 trappole da evitare

(Adnkronos) – Il panorama degli investimenti in Italia è in costante espansione digitale. I report di vigilanza e le stime dei principali broker di settore tracciano un identikit chiaro di questa nuova ondata di investitori retail: un profilo prevalentemente giovane e con un livello di istruzione elevato, composto da uomini con un’età media di 35 anni e donne di 39. Questo target è caratterizzato da una forte dipendenza tecnologica, con la larghissima maggioranza delle transazioni eseguita direttamente via smartphone. Tuttavia, questa facilità di accesso non riflette ancora una pari preparazione tecnica e il divario con le competenze reali resta profondo.

Andrea Unger, trader professionista e quattro volte campione del mondo di trading, analizza con Adnkronos/Labitalia le criticità più comuni e pericolose che portano i trader fuori strada. Operare senza un piano preciso: è uno degli errori più frequenti consiste nell’affrontare i mercati senza un piano: “E’ come guidare al buio senza fari – spiega Unger – molti trader aprono posizioni senza conoscere nel dettaglio il funzionamento dello strumento utilizzato o senza valutare l’impatto economico dei movimenti di prezzo sul proprio capitale”. Questa assenza di regole operative può portare a decisioni improvvisate e incoerenti, influenzate più dall’emotività che da una logica di gestione del rischio. Per evitare questo tipo di errore, Unger consiglia di pianificare ogni operazione in anticipo, con regole chiare per l’apertura e la chiusura delle posizioni.

Il rifiuto psicologico delle perdite: le perdite rappresentano un costo operativo inevitabile, ma molti neofiti tendono a non accettarle, cercando a ogni costo di dimostrare di avere ragione contro il mercato. Quando un’operazione va in perdita, spesso rinviano la chiusura nella speranza che il prezzo torni a muoversi in una direzione favorevole e consenta loro di recuperare quanto perso. E’ proprio questa componente emotiva, basata più sulla speranza che su una reale analisi del mercato, a trasformare piccole perdite gestibili in danni molto più rilevanti per il capitale. Secondo Unger, per evitare questo errore la strategia migliore è “accettare le perdite come parte integrante dell’attività di trading: è necessario fissare regole precise per la chiusura delle posizioni in perdita e rispettarle senza modificarle per ragioni emotive”.

Sovraesposizione il peso dell’ego: entrare sul mercato investendo somme troppo elevate rispetto al proprio capitale significa sottovalutare il rischio. Spinti dall’ego o dall’incapacità di gestire il money management, molti trader si espongono eccessivamente. Secondo Andrea Unger, questo tipo di errore può trasformare anche un piccolo movimento sfavorevole del mercato in una perdita molto pesante. Per questo motivo, i trader più esperti tendono a destinare a ogni operazione solo una piccola percentuale del capitale complessivo, in modo da limitare i danni anche nei momenti più difficili.

L’illusione dei guru e i bot miracolosi: la crescente diffusione dei social network e delle piattaforme online ha favorito la proliferazione di presunti esperti che promettono guadagni facili attraverso segnali operativi, corsi o sistemi automatici. Molti investitori acquistano software o bot di trading senza comprenderne realmente il funzionamento, affidandosi a promesse di rendimenti elevati e costanti. Tuttavia, nessun sistema può garantire profitti certi in modo continuativo, soprattutto in mercati caratterizzati da condizioni in continua evoluzione. Secondo Unger, “utilizzare strumenti che non si comprendono equivale a operare senza un reale controllo del rischio. Per questo è fondamentale avere un piano operativo e comprenderlo, diffidando delle promesse di rendimenti facili”.

Aspettative fuori dalla realtà: un ulteriore problema riguarda le aspettative con cui molte persone si avvicinano al trading online. Il trading non è una corsa, ma una maratona. L’idea di ottenere guadagni facili in poco tempo porta spesso a comportamenti impulsivi e a una gestione poco razionale del capitale. Il trading professionale è invece un’attività basata su disciplina, controllo del rischio e sostenibilità nel lungo periodo. Aspettative irrealistiche, come il raddoppio del capitale in pochi mesi, tendono ad aumentare l’esposizione al rischio e la probabilità di perdite rilevanti.

La preparazione finanziaria resta centrale: la crescita del trading online in Italia conferma l’interesse sempre maggiore verso i mercati finanziari e gli strumenti digitali di investimento. Tuttavia, secondo molti operatori professionali, l’accessibilità tecnologica non può sostituire la preparazione finanziaria.

Conoscere in anticipo gli errori più comuni rappresenta uno degli strumenti più importanti per cercare di evitarli. Studiare, comprendere le dinamiche dei mercati e acquisire consapevolezza dei rischi operativi permette infatti di affrontare l’attività con un approccio più razionale e strutturato.

Secondo Andrea Unger, il filo conduttore di molti fallimenti nel trading resta l’insufficiente educazione finanziaria. Il trading, sottolinea, non dovrebbe essere considerato una scommessa o una scorciatoia per ottenere guadagni veloci, ma un’attività che richiede metodo, protezione del capitale e una rigorosa gestione del rischio. “Se ti fai male, puoi guarire; se ti ammazzi finanziariamente, la tua corsa finisce qui”.

(di Sabrina Rosci)

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